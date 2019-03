Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Lille a conforté sa place de dauphin du Paris SG en arrachant la victoire (1-0) face à l'avant-dernier, Dijon, dimanche lors de la 27e journée de L1.

Les Dogues mettent ainsi la pression sur Lyon (3e, à 8 points derrière), qui reçoit Toulouse plus tard dans la journée, dans l'optique de la lutte pour la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions.

Le Losc, qui a monopolisé le ballon et s'est procuré de multiples occasions, a une nouvelle fois manqué d'efficacité mais a bénéficié d'un coup de pouce du destin avec un but contre son camp de Wesley Lautoa à l'aube du dernier quart d'heure (72e).

Les Dogues, qui possèdent pourtant la deuxième meilleure attaque du championnat derrière Paris, ont eu un mal fou à faire sauter le verrou d'une solide équipe dijonnaise, qui ne s'est pas contentée que de défendre, mais n'a pas été récompensée de ses efforts.

Avec seulement 2 tirs cadrés sur 14 tentatives, les Nordistes ont confirmé leur actuel manque de réalisme alors que c'était jusque-là une de leurs grandes forces cette saison.

Toutefois, Lille, qui totalise désormais 54 points, a pris provisoirement huit longueurs d'avance sur l'OL, qui accueille le TFC en fin d'après-midi.

Dijon, lui, reste avant-dernier avec 20 points, le même total que le barragiste, Caen, mais compte cinq unités de retard sur le premier non relégable, Amiens.

- Contre son camp -

Dès le début de la rencontre, le Losc prend le contrôle des opérations et confisque le ballon. Pourtant, les Lillois ne parviennent pas à déstabiliser le solide bloc dijonnais en première période, hormis sur un superbe slalom dans la surface de Zeki Celik, qui voit sa frappe être détournée in extremis par un défenseur bourguignons (37e).

Après la pause, les Nordistes accélèrent et font reculer le DFCO, qui concède plusieurs occasions.

Ainsi, après avoir sifflé un penalty pour une faute de Nayef Aguerd sur Nicolas Pépé, M. Thual revient sur sa décision après l'intervention de la VAR pour signaler un hors-jeu de l'Ivoirien au départ de l'action (53e).

Une nouvelle tentative de Jordan Ikoné, après un bon travail de Nicolas Pépé, frôle ensuite le poteau de Bobby Allain (59e), heureux de voir dans la foulée des tirs de Luiz Araujo et Thiago Mendes passer à côté (60e, 61e).

Alors que les Dogues commencent à se décourager, la réussite bascule de leur côté puisque sur un centre d'Ikoné, Lautoa détourne le ballon dans son but (1-0, 72e).

Soulagés, les Nordistes gèrent tranquillement la fin de match et engrangent leur 16e succès de la saison. De bon augure avant d'aller défier Saint-Etienne le week-end prochain dans un match crucial pour leurs ambitions européennes.



