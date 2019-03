Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Après le couac contre l'Allemagne jeudi (1-0), l'équipe de France féminine s'est rassurée en dominant l'Uruguay 6-0 lundi soir en amical à Tours, à 95 jours de la Coupe du monde à domicile (7 juin-7 juillet).

Il faut dire que la France s'était facilité la tâche en choisissant d'affronter, après la redoutable Mannschaft, les modestes Uruguayennes, seulement 74es au classement Fifa et non qualifiées pour la Coupe du monde.

Viviane Asseyi a ouvert le score à bout portant (21e), avant un coup de canon de Charlotte Bilbault à 25 mètres du but adverse (36e), une tête de Valérie Gauvin (45e+1), un but de Grace Geyoro (48e), une nouvelle réalisation de Gauvin (67e), puis un but de Maeva Clemaron (83e).



