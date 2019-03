Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel a reconduit mardi le XV de départ vainqueur de l'Ecosse, pour affronter l'Irlande dimanche dans le Tournoi des six nations, une première depuis son arrivée en fin d'année 2017.

Il faut remonter plus de deux ans en arrière, et aux rencontres face à la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud en novembre 2017 sous le mandat de Guy Novès, pour trouver trace d'une équipe de départ inchangée d'un test-match à l'autre. Brunel, qui a notamment maintenu sa confiance à la charnière Dupont-Ntamack, a également choisi de conserver les mêmes remplaçants que contre l'Ecosse le 23 février (27-10).

Le XV de départ: Ramos - Penaud, Bastareaud, Fickou, Huget - (o) Ntamack, (m) A. Dupont - Iturria, Picamoles, Lauret - Vahaamahina, Lambey - Bamba, Guirado (cap.), Poirot

Remplaçants: Chat, Falgoux, Aldegheri, Willemse, Alldritt, Serin, Belleau, Médard



