Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La Première ministre Theresa May a adjuré vendredi l'UE de faire "un effort supplémentaire" pour sortir de l'impasse les discussions sur le Brexit et permettre in fine l'adoption de l'accord de divorce mardi au cours d'un vote crucial au Parlement britannique.

