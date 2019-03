Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Manifestations en France, sit-in près de la Tour Eiffel et mobilisation des femmes: les "gilets jaunes" organisent un week-end de mobilisation pour leur acte 17, avant leur grande journée nationale du 16 mars, pour la fin du grand débat national.

Manifestations en France, sit-in près de la Tour Eiffel et mobilisation des femmes: les "gilets jaunes" organisent un week-end de mobilisation pour leur acte 17, avant leur grande journée nationale du 16 mars, pour la fin du grand débat national.



Après presque quatre mois d'existence, le mouvement est confronté à une lente décrue depuis plusieurs samedis. Pour l'acte 16, 39.300 manifestants avaient été recensés en France par le ministère de l'Intérieur, dont 4.000 à Paris.

Des chiffres officiels régulièrement contestés par les "gilets jaunes" qui professent leur motivation sans faille, à une semaine de la fin du grand débat voulu par l'exécutif pour apporter des solutions politiques à cette vaste contestation sociale.

"Acte décisif: nous ne bougerons pas": le principal événement du week-end à Paris propose de camper et de faire un sit-in sur le Champ de Mars. Des manifestations sont également prévues à Lyon, Besançon, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Montpellier, Avignon, à Quimper ou encore au Puy-en-Velay.

Dès vendredi soir, une trentaine de manifestants ont tenté d'installer quelques structures près de la Tour Eiffel, mais ont rapidement été délogés par les forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP.

"A défaut de l'annonce de vraies mesures, nous resterons sur place tout le week-end et au-delà si nécessaire", assure la page Facebook de l'événement, qui compte 1.400 participants déclarés sur Facebook et 6.000 "intéressés".

Cette occupation du Champ de Mars a été largement relayée par les figures historiques du mouvement. "Les 8,9, 10, gros sit-in, grosse mobilisation", promettait Maxime Nicolle dans une vidéo jeudi. "On dormira sur place."

Le sit-in parisien doit "installer nos rond-points au coeur de la capitale, là où nous serons visibles de tous et entendus", expliquait de son côté Priscillia Ludosky la semaine dernière en conférence de presse.

L'acte 17 est également inspiré par la Journée internationale des droits des femmes. Samedi, les femmes "gilets jaunes" appellent à une manifestation déclarée dans Paris, à partir de 11H00 entre les Champs-Elysées et le parc du Luxembourg. Objectif: faire "converger toutes les mobilisations".

Un "flashmob géant" au terminal 1 de l'aéroport parisien de Roissy est également annoncé à la mi-journée, pour protester contre le projet de privatisation d'Aéroports de Paris.

Pour les "gilets jaunes", l'objectif affiché du mois de mars est de renouer avec l'esprit des débuts, lorsque le mouvement avait rassemblé 282.000 personnes à travers la France le 17 novembre.

Prévu le 16 mars, l'acte 18 du mouvement aura lieu le lendemain de la fin officielle du grand débat et espère rassembler "la France entière à Paris" pour lancer un "ultimatum" au gouvernement.



- © 2019 AFP