Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

L'Autrichien Marcel Hirscher, déjà assuré de gagner deux petits globes cet hiver, peut mettre définitivement la main sur son 8e gros globe de cristal consécutif lors du week-end de Coupe du monde de Kranjska Gora (Slovénie).

L'Autrichien Marcel Hirscher, déjà assuré de gagner deux petits globes cet hiver, peut mettre définitivement la main sur son 8e gros globe de cristal consécutif lors du week-end de Coupe du monde de Kranjska Gora (Slovénie).



Hirscher compte 490 points d'avance sur le Français Alexis Pinturault et 600 points sur le Norvégien Henrik Kristoffersen avant le géant de samedi, après lequel il ne restera que cinq courses et donc 500 points maximum à gagner.

Sachant qu'Hirscher a gagné 13 des 16 derniers géants de Coupe du monde, il a de grandes chances de sabrer le champagne dès samedi soir. Au pire, il pourrait attendre le slalom de dimanche pour son 8e gros globe consécutif, améliorant son propre record. La deuxième skieuse la plus titrée de l'histoire, l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell, ne compte "que" 6 gros globes.

Marcel Hirscher est dans tous les cas déjà assuré de remporter les deux petits globes du géant et du slalom avant même les finales à Andorre la semaine prochaine.

"Au final, je suis très satisfait: avec ma 2e place sur le géant (à Bansko il y a deux semaines) je me suis assuré le globe de la spécialité. Qu'espérer de plus?", s'est félicité l'Autrichien sur son blog.

"D'autant que pendant toutes ces années, je n'ai jamais remporté les globes de slalom et de géant aussi tôt dans la saison!", apprécie-t-il alors qu'il les a désormais remportés six fois chacun.

Hirscher a également décroché pour la 3e fois le titre de champion du monde de slalom cet hiver à Are (Suède) pour compléter son palmarès unique magnifié par 68 victoires en Coupe du monde.

Le Français Alexis Pinturault cherchera lui à conserver sa place de dauphin de Marcel Hirscher au classement général (110 points d'avance sur Kristoffersen): auteur d'une saison aboutie, il ne lui manque qu'une victoire en géant ou en slalom pour terminer en apothéose (il a remporté le combiné de Bansko il y a deux semaines).

Programme de la Coupe du monde de Kranjska Gora (Slovénie):

Samedi 9 mars: géant, 1re manche à 09h30, 2e manche à 12h30

Dimanche 10 mars: slalom, 1re manche à 09h30, 2e manche à 12h30



- © 2019 AFP