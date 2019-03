Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La chanteuse Jennifer Lopez et l'ex-star du baseball américain Alex Rodriguez, l'un des couples les plus glamour de ces deux dernières années, ont confirmé samedi leur fiançailles sur Instagram.

Chacun a posté une photo de leurs mains sous un coucher de soleil, une énorme bague de diamant sur l'annulaire gauche de Jennifer Lopez.

Alors que la chanteuse-actrice-danseuse-productrice a posté la photo sans commentaire et accompagnée d'émoticônes en forme de coeur, son désormais fiancé est allé un peu plus loin en écrivant en petits caractères "elle a dit oui".

La chanteuse, âgée de 49 ans, actuellement producteur exécutif et juge de l'émission "World of Dance" diffusée par la chaîne NBC, partira en tournée plus tard dans l'année à travers l'Amérique du Nord.

Elle a été mariée à trois reprises, avec Ojani Noa, avec le danseur Cris Judd et avec le chanteur Marc Anthony, avec lequel elle a des jumeaux de 11 ans. Elle a également eu une relation hautement médiatisée avec l'acteur Ben Affleck.

D'origine dominicaine, Alex Rodriguez, 43 ans, a pris sa retraite sportive en 2016 après une longue carrière, principalement avec les New York Yankees, dans la Major League de baseball.

Ses performances ont été ternies après qu'il eut reconnu avoir utilisé des produits dopants. Il avait été suspendu toute la saison 2014. Il est actuellement analyste de baseball pour une émission télévisée.

Il a auparavant été marié avec Cynthia Scurtis, avec laquelle il a deux filles.



