Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Quelque 11.

Quelque 11.

000 foyers étaient privés d'électricité dimanche en début de soirée en raison des vents violents qui ont soufflé sur l'ensemble des Hauts-de-France, provoquant des dégâts matériels et plus de 2000 interventions de pompiers.

Le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme restent placés en vigilance orange jusqu'à 20H00 par Météo France, qui a enregistré des rafales de 126 km/h à Arras (Pas-de-Calais) et de 120 km/h à Saint-Quentin (Aisne).

En fin d'après-midi, plus de 2.500 interventions de pompiers avaient été recensées sur l'ensemble de la région, dont près de 1.400 dans le Nord, a-t-on appris auprès de la préfecture de région.

Ces interventions concernent essentiellement des arbres et des câbles électriques tombés au sol, des toitures envolées et des matériaux menaçant de chuter, ont précisé les pompiers à l'AFP.

Aucun blessé grave n'est à déplorer mais 11.000 clients étaient toujours sans électricité peu avant 19H00 dans les Hauts-de-France, contre un pic de 35.000 à la mi-journée, selon Enedis.

"Grâce à la forte mobilisation des équipes, 90% des clients du Nord-Pas-de-Calais et 80% de Picardie devraient être réalimentés en fin de soirée", a précisé le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à l'AFP.

La SNCF a annoncé sur Twitter des retards notamment sur les lignes Paris-Boulogne et Paris-Amiens en raison de la chute d'un arbre sur des installations électriques. Le trafic TER a quant à lui été totalement arrêté une grande partie de l'après-midi dans l'ensemble des Hauts-de-France, la SNCF conseillant aux clients de reporter leur voyage.

L'épisode venteux a également perturbé le trafic à l'aéroport de Paris-Beauvais, où plusieurs vols ont été retardés ou annulés.



Par Katell ABIVEN - © 2019 AFP