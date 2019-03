Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Neuf mois après sa démission, Zinédine Zidane a été rappelé en sauveur lundi au Real Madrid pour remplacer l'entraîneur argentin Santiago Solari, limogé après des résultats médiocres, a annoncé le club merengue, qui a offert au technicien français un contrat jusqu'en 2022.

En maître du contre-pied, l'icône du football français (46 ans) revient sur le théâtre de ses récents exploits d'entraîneur pour ramener le grand Real sur la voie du succès.

En démissionnant en mai dernier après la conquête de sa troisième Ligue des champions consécutive, Zidane semblait pourtant avoir fait le tour de la question en deux ans et demi sur le banc merengue (2016-2018).

Mais sa fidélité au club merengue et son amitié pour le président Florentino Pérez ont apparemment convaincu "ZZ" d'écourter son année sabbatique pour venir au chevet de l'équipe, apparue en fin de cycle ces derniers jours: deux clasicos perdus face au FC Barcelone et une humiliation européenne contre l'Ajax Amsterdam en huitièmes de C1 (2-1, 1-4).

"Le comité directeur a décidé de la nomination de Zinédine Zidane comme entraîneur du Real Madrid avec effet immédiat, pour la fin de cette saison et les trois suivantes, jusqu'en juin 2022", a écrit le Real dans un communiqué, annonçant une conférence de presse avec le Français lundi soir à 20h00 (19h00 GMT) au stade Santiago-Bernabeu.

Ce retour de Zidane (46 ans) est un improbable coup de théâtre dans une saison très tumultueuse au Real: lorsqu'il avait quitté le Real au sommet, le Français estimait ne plus pouvoir tirer le meilleur d'un effectif vieillissant et repu de trophées.

- Défi à sa mesure -

Moins d'un an plus tard, Zidane revient en sauveur pour redresser la barre d'une fin de saison qui s'annonçait comme un long calvaire.

Son absence s'est lourdement faite sentir: après avoir remporté neuf trophées sur treize possibles sous les ordres du Français, le Real a laissé partir son meilleur buteur historique Cristiano Ronaldo et sombré dans une fin de cycle avec son nouveau technicien Julen Lopetegui, limogé fin octobre au lendemain d'une déroute 5-1 dans le clasico à Barcelone.

D'abord nommé comme intérimaire, Solari a été conforté en novembre dans ses fonctions, avant de remporter le Mondial des clubs. Une semaine noire au sortir de l'hiver a néanmoins éloigné le Real de tous les trophées possibles.

Et en dépit d'une victoire poussive dimanche à Valladolid (4-1), l'Argentin a été limogé lundi, ce qui a ouvert la voie au retour de Zidane, dont la famille reste installée à Madrid.

A lui de reconstruire sur la durée, un défi à sa mesure, même si la fin de cette saison s'annonce délicate.

Après la 27e journée ce week-end et à 11 matches de la fin de la Liga, le Real (3e, 51 pts) est confronté à un incroyable défi, à la hauteur des prouesses de l'entraîneur Zidane: tenter de refaire son retard de 12 points sur le leader Barcelone (1er, 63 pts) pour sauver sa saison.

En 2016, alors que "Zizou" avait été nommé en cours de saison, son Real affichait un retard de douze points sur le leader Barcelone après 27 journées. Mais il avait progressivement grignoté son retard pour échouer à une petite longueur du Barça. On appelle cela un "come-back" retentissant.



