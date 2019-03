Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 25 minutes

La pollution de l'air pourrait être deux fois plus meurtrière que ce que l'on pensait: une étude parue mardi la juge responsable de près de 800.000 morts par an en Europe et 8,8 millions dans le monde.

