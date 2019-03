Eliminé avec fracas par Barcelone et Lionel Messi (5-1) en Ligue des Champions, l'OL doit déjà rebondir dès dimanche (17h00) contre Montpellier dans son championnat où les Lyonnais se sont rendu la vie difficile dans la lutte pour le podium.

Le report à dimanche de son match, initialement programmé samedi, ne sera sans doute pas de trop pour l'Olympique lyonnais, qui n'a désormais plus le droit à l'erreur en Ligue 1.

Le podium, la Coupe et Genesio

"Perdre à Barcelone n'est pas honteux mais en prendre cinq, c'est trop. Il faut tout donner sur la fin du championnat car nous voulons jouer la Ligue des Champions la saison prochaine", souligne le défenseur Fernando Marçal. A neuf matches de la fin, Lyon (3e), accroché le 9 mars à Strasbourg (2-2), est désormais à sept longueurs de Lille (2e), qui viendra au Groupama Stadium pour la 35e journée alors que Marseille (4e), revenu à trois points, recevra l'OL au Vélodrome la semaine suivante.

Mais l'Olympique lyonnais, qui s'est fixé le podium comme objectif N.1 pour retrouver la C1, aura aussi un autre grand défi : éliminer Rennes en demi-finale de la Coupe de France, le 2 avril à domicile. Une qualification pour la finale, contre un adversaire rennais (8e) que l'OL aura déjà affronté le 29 mars en Ligue 1, pourrait être déterminante en vue de l'éventuelle prolongation de l'entraîneur Bruno Genesio, en fin de contrat au 30 juin. Le président Jean-Michel Aulas doit lever cette incertitude vers la fin mars.

Reste que pour atteindre ces objectifs, il faudra se remettre d'une déroute face au Barça qui a laissé des traces, au moins à court terme. Il faudra entre autres faire sans le défenseur Ferland Mendy, blessé à la cuisse droite, et surveiller l'état de l'indispensable gardien Anthony Lopes, remplacé dès la 34e minute après une commotion avec perte de connaissance.

L'arrière central brésilien Marcelo, qui a pu tenir sa place mercredi après une alerte à une cuisse samedi à Strasbourg, n'a pas semblé en pleine possession de ses moyens et pourrait être préservé.

Ndombélé seul à la hauteur

Certains joueurs devront aussi se remettre en question et digérer mentalement cette élimination, à l'image du Néerlandais Memphis Depay dont les rêves de transfert dans un grand club européen sont probablement anéantis. Inexistant à l'aller comme au retour face au Barça, il n'a pas caché sa frustration lors de son remplacement par Bertrand Traoré.

Au vu de ses prestations, on peut douter que Barcelone, comme d'autres clubs cités parmi ses cibles privilégiées après Lyon, soit intéressé. Nabil Fekir, suspendu pour la première manche et qui n'a pas pesé sur la seconde, a aussi affiché ses limites, comme Mendy qui a encore des progrès à faire, notamment au niveau mental.

Seul le milieu Tanguy Ndombélé a su se mettre en valeur et justifier l'intérêt de plusieurs grands clubs européens pour un transfert qui se profile en fin de saison. Le seul d'importance à envisager si l'on en croit Jean-Michel Aulas. Lucas Tousart s'est bien battu et a eu le mérite d'entretenir l'espoir en marquant. Et Houssem Aouar, en nette baisse de régime depuis plusieurs mois, supposé être surveillé par de grandes équipes, n'a pas joué mercredi après avoir manqué de consistance à l'aller.

"Un match comme celui-ci doit nous faire grandir. C'est un niveau auquel nous n'avons pas été et la vitesse de Messi a été exceptionnelle. On apprend. Chacun va en tirer les leçons", a confié Tousart après le match au Camp Nou. En espérant qu'elles seront vite retenues. Car après le match aller, Lyon était allé perdre piteusement à Monaco (2-0) faute d'avoir récupéré. Contre Montpellier, la victoire est simplement impérative.



AFP