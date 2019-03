Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Les députés britanniques ont voté jeudi pour un report de la date du Brexit ainsi que pour un nouveau vote sur l'accord de retrait de l'Union européenne négocié par Theresa May avec Bruxelles, offrant une bouffée d'oxygène à la Première ministre.

A quinze jours de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'UE, le Parlement acte ainsi le fait qu'il n'est pas prêt, faute d'avoir pu dégager un consensus sur la forme qu'il veut donner à cette rupture après 46 ans d'une relation houleuse.

Selon la motion présentée par le gouvernement, adoptée par 412 voix contre 202, les députés "acceptent que le gouvernement cherche un accord avec l'Union européenne" pour un report de la date du Brexit.

Elle prévoit un court report, jusqu'au 30 juin, si les élus britanniques approuvent l'accord de retrait de Theresa May, qu'ils ont déjà retoqué à deux reprises mais qu'elle a décidé de leur soumettre encore une fois d'ici le 20 mars.

Si l'accord est encore recalé, alors le report devra aller au-delà du 30 juin et impliquera que le pays participe aux prochaines élections européennes en mai, a prévenu Theresa May.

Ce scénario d'un long report prolongerait l'incertitude dans laquelle est plongé le Royaume-Uni depuis qu'il a voté pour sortir de l'Union européenne en juin 2016. Il pourrait même signifier pas de Brexit du tout, a insisté la dirigeante conservatrice qui compte bien jouer sur cette menace pour rallier à son accord les eurosceptiques de son Parti conservateur et les députés du petit parti unioniste nord-irlandais DUP, son allié au Parlement.

Mais pour le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, Mme May devrait accepter que son accord, qui prévoit une sortie du marché unique et de l'union douanière européenne, n'est pas "une option viable".

La Commission européenne a rappelé jeudi soir que "toute demande de prolongation de (la période de négociations prévue par) l'article 50 nécessite l'accord unanime des 27 autres pays membres" et devrait être dûment justifiée.

Plus tôt, le président du Conseil européen Donald Tusk avait invité les 27 à être prêts à accorder "une longue prolongation" au Royaume-Uni s'il "accepte de repenser sa stratégie pour le Brexit et parvient à dégager un consensus autour de celle-ci".

- "Tout se passe mal" -

Face à un parlement qui a offert le spectacle de ses divisions au cours d'une série de votes cette semaine, le scénario par défaut reste cependant pour l'instant celui d'un Brexit sans accord au 29 mars, même si une majorité de députés s'est prononcée contre une telle issue mercredi.

"La situation est grave et il faut se préparer aussi à cette option que nous ne souhaitons pas", a déclaré le négociateur européen Michel Barnier jeudi soir, au Sommet des régions à Bucarest. "Je recommande qu'on ne sous-estime pas les conséquences" d'un "no-deal" (soit pas d'accord).

Cette perspective ne serait pas pour déplaire au président américain Donald Trump, qui a plaidé par le passé pour un Brexit "dur". "Mon gouvernement est prêt à négocier un grand accord commercial avec le Royaume-Uni. Le potentiel est illimité !", a-t-il tweeté jeudi.

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre irlandais Leo Varadkar à Washington, le président américain a également décoché plusieurs flèches contre Theresa May, estimant que le Brexit "aurait pu être négocié d'une autre façon" et se disant "surpris de voir à quel point tout se passe mal".

Jeudi soir, les députés britanniques ont également massivement rejeté, par 334 voix contre 85, un amendement présenté par Sarah Wollaston, du Groupe indépendant, proposant l'organisation d'un second référendum sur le Brexit.

De nombreux députés du Labour se sont abstenus de voter sur cet amendement, conformément à la consigne du parti, en contradiction avec l'annonce faite en février par Jeremy Corbyn que le Labour allait "déposer ou soutenir" un amendement favorable à un second référendum.

Cela ne l'a pas empêché, dans la soirée, d'affirmer qu'un nouveau référendum demeurait une "option réaliste pour sortir de l'impasse", provoquant une bronca à la Chambre des communes.



Par Laurent BANGUET - © 2019 AFP