Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Et un triplé, un! Olivier Giroud a permis à Chelsea d'écraser le Dynamo Kiev 5-0, jeudi, et de tranquillement poursuivre son chemin vers les quarts de finale de la Ligue Europa.

Et un triplé, un! Olivier Giroud a permis à Chelsea d'écraser le Dynamo Kiev 5-0, jeudi, et de tranquillement poursuivre son chemin vers les quarts de finale de la Ligue Europa.



Le Français a marqué ses septième (5e), huitième (33e) et neuvième (59e) buts de la compétition et rejoint son compatriote Wissam Ben Yedder en tête du classement des buteurs de C3.

Les Blues s'étaient facilement imposés à l'aller (3-0) et n'ont jamais été vraiment inquiétés par les Ukrainiens.

Ca a été plus compliqué pour Naples, dominé par Salzburg (3-1). Les Italiens, eux aussi vainqueurs 3-0 lors de la première manche, ont joué avec le feu mais rejoignent les quarts d'une compétition européenne pour la première fois depuis 2015.

Enfin, l'ancien Parisien Gonçalo Guedes a sorti Valence, vainqueur à l'aller 2-1, d'un mauvais pas face à Krasnodar (1-1) en égalisant à la dernière minute.

Plus tard dans la soirée, Rennes, impressionnant à l'aller (3-1), affronte Arsenal pour écrire l'Histoire et rejoindre son premier quart de finale européen.

Autre exploit possible, celui du Dinamo Zagreb, qui devra défendre sur le terrain du Benfica son maigre avantage de l'aller (1-0) tandis que l'Inter Milan devra s'imposer à domicile face au Eintracht Francfort (0-0).

Enfin, le quintuple vainqueur de la Ligue Europa, le Séville FC, tenu en échec à l'aller (2-2), se rend à Prague pour défier le Slavia.

Le tirage au sort des quarts de finale (11-18 avril) est prévu vendredi.



Par Laurent BANGUET - © 2019 AFP