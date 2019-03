Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Le Suisse Roger Federer s'est facilement qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells, en battant le Polonais Hubert Hurkacz 6-4, 6-4, vendredi.

Federer, 4e mondial, n'a eu besoin que de 73 minutes pour dominer son adversaire qui disputait, à 22 ans, son premier quart de finale dans un Masters 1000.

Il n'a connu qu'une petite alerte au 6e jeu du second set quand Hurkacz, 67e au classement ATP, s'est offert une balle de break, la seule du match, annulée par Federer d'un coup droit gagnant.

"J'ai réussi un très bon match, il y avait pourtant pas mal de vent, je suis vraiment satisfait", a-t-il remarqué.

"Je me sens bien, comme c'est le cas depuis le début de la saison. Ce n'est pas un hasard si je joue aussi bien en ce moment, je me suis préparé pour être au top pour ce tournoi", a souligné le joueur aux vingt titres du Grand Chelem qui a gagné ses quatre matches à Indian Wells en deux sets.

Le Suisse pourrait retrouver en demi-finales son grand rival, l'Espagnol Rafael Nadal (2e), opposé dans la journée de vendredi au Russe Karen Khachanov (13e).

Il s'agira, en cas de qualification de Nadal, du 39e duel entre deux des meilleurs joueurs de l'histoire.

Nadal mène 23 victoires à 15 au bilan de leurs confrontations, mais ils ne se sont plus affrontés depuis octobre 2017.

"Cela serait quelque chose d'excitant, peut-être plus pour les fans que pour moi. Mais il y a toujours beaucoup d'énergie et de tension quand on s'affronte, on a tellement joué de matches relevés, on a une telle relation, c'est toujours super de jouer contre Rafa", a noté le maestro suisse.

Federer, 37 ans, a remporté début mars à Dubaï le 100e titre de sa carrière.

Il s'est déjà imposé à cinq reprises à Indian Wells, record de victoires qu'il co-détient avec le Serbe Novak Djokovic.



