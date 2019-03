Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

A un an des élections municipales, la bataille est lancée à Paris et dans plusieurs grandes villes de France pour un scrutin aux multiples enjeux, entre recomposition politique et test à mi-mandat pour Emmanuel Macron et le gouvernement.

