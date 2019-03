Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le Pays de Galles impressionnant: à six mois de la Coupe du monde, le XV du Poireau est allé chercher le douzième Grand Chelem de son histoire en étouffant l'Irlande samedi sous la pluie de Cardiff (25-7).

Warren Gatland, qui faisait ses adieux au Tournoi des six nations après onze ans de bons et loyaux services (agrémentés de deux tournées à la tête des Lions), remporte lui son troisième Grand Chelem après ceux de 2008 et 2012: un record pour un sélectionneur.

Les Gallois enchaînent une quatorzième victoire consécutive, un record national qui leur permet de doubler l'Irlande au classement de World Rugby. A six mois du Mondial au Japon (20 septembre-2 novembre), voilà la Principauté sur les talons des doubles champions du monde All Blacks.

"C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on a fait, on a travaillé de façon incroyablement dur depuis un an. On a pris l'habitude de gagner. C'est un groupe spécial, on travaille dur les uns pour les autres", a exulté le buteur du XV du Poireau Gareth Anscombe à l'issue du match. "Pour moi c'est un jour et un week-end inoubliables pour le rugby gallois", a-t-il souligné.

Côté Verte Erin, c'est la grise mine. Le XV du Trèfle, qui sortait lui-même du Grand Chelem 2018, a commencé l'édition 2019 avec une défaite à Dublin contre l'Angleterre (32-20) et termine avec presque un zéro pointé chez son cousin celte.

Qui aurait pu prévoir ce final en apothéose? Pas forcément favoris au début du Tournoi, les Gallois ont réalisé un sacré parcours, sinueux en diable.

Il y a d'abord eu cette remontée lors de la première journée en France, avec cette victoire arrachée après un retard de seize points à la mi-temps (24-19). Il y a aussi eu ce succès contre la favorite Angleterre, construit patiemment grâce à une défense hermétique (la meilleure du Tournoi), une discipline de fer et un essai après 35 temps de jeu.

Et tout ça sans un véritable buteur. Gareth Anscombe, même s'il a tout réussi samedi à Cardiff (20 points), n'a pas la précision de Leigh Halfpenny, laissé à la maison, ou encore de Dan Biggar, laissé sur le banc. Jusqu'à cette "finale", le N.10 d'origine néo-zélandaise avait manqué plusieurs pénalités, refusant même d'en tenter certaines que ses deux aînés auraient réussies sans trop y penser...

- Toit ouvert, match fermé -

Au Millennium Stadium, les Irlandais ont coulé avant même la 80e seconde. Hadleigh Parkes a marqué le premier essai, à la réception d'un petit coup de pied d'Anscombe par-dessus le premier rideau irlandais.

Le reste a été une affaire de précision, de discipline et de défense, des domaines dans lesquels les Gallois excellent en ce moment.

Même sous la pression verte autour de la 25e minute, les Gallois n'ont pas cédé, laissant le XV du Trèfle se tirer une balle dans le pied, à l'image de ce bras cassé joué vite et échappé par CJ Stander (28e) ou de cet en-avant en suivant (31e). Et dire que Joe Schmidt avait demandé que le toit reste ouvert malgré les intempéries prévues...

Sous "leur" pluie, les Gallois ont gagné les mêlées, dominé les touches, forçant les Irlandais à donner des munitions à Anscombe, irréprochable à plus de 40 mètres (35e, 40e) pour donner seize longueurs d'avance à la pause (16-0).

Et le XV du Poireau n'a pas ralenti en seconde période, Anscombe agrandissant encore l'écart de trois nouvelles pénalités (49e, 54e, 70e) sans réplique jusqu'à l'essai de Jordan Larmour après la sirène.

Les Irlandais étaient venus gâcher la fête comme ils avaient mis fin à la série de 18 victoires des All Blacks en 2016 ou annihilé les chances de Grand Chelem anglais en 2017. Ils repartent de Cardiff avec des doutes. Pas idéal à six mois du grand rendez-vous planétaire.



