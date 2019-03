Le XV de France mène à la mi-temps contre l'Italie (10-6) en clôture du Tournoi des six nations samedi à Rome, où il tente de décrocher une deuxième victoire dans la compétition.

Les Bleus, laminés dimanche dernier en Irlande (26-14), ont été menés 6 à 0 par deux pénalités de Tommaso Allan (6 et 11) avant de se reprendre en inscrivant un essai d'Antoine Dupont (16) puis une pénalité de Romain Ntamack (21).

Souvent acculés dans leur camp, ils ont perdu leur capitaine Guilhem Guirado, sorti touché aux côtes à la 19e minute et remplacé par Camille Chat.

Les points de la première période d'Italie - France:

6e: Mauvaise passe d'Antoine Dupont qui met Louis Picamoles en difficulté. Yacouba Camara se retrouve ensuite sous pression au sol. Picamoles rentre sur le côté du regroupement et est pénalisé. Tommaso Allan marque de 22 m légèrement à gauche.

ITALIE - FRANCE: 3-0

12e: Sur la deuxième mêlée du match, après un en-avant de Grégory Alldritt, la poussée est italienne et la première ligne française se relève. Allan réussit la pénalité, à 40 m face aux poteaux.

ITALIE - FRANCE: 6-0

16e: Renvoi aux 22 m italien, récupéré par Damian Penaud qui sert immédiatement Maxime Médard. Celui-ci passe les bras et sert à nouveau Penaud le long de la ligne à droite. L'ailier français accélère, repique au centre et joue le deux contre un avec Dupont qui marque entre les poteaux. Romain Ntamack transforme.

ITALIE - FRANCE: 6-7

21e: Mêlée introduction italienne récupérée par la France. Après plusieurs temps de jeu, le pilier Andrea Lovotti est sanctionné pour ne pas être sorti du regroupement. Ntamack réussit la pénalité, à 30 m face aux poteaux.

ITALIE - FRANCE: 6-10



AFP