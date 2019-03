Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le choc très attendu entre Rafael Nadal et Roger Federer n'a pas eu lieu samedi à Indian Wells: l'Espagnol, rattrapé par une nouvelle blessure au genou droit, a jeté l'éponge, avant ses retrouvailles avec son grand rival suisse.

Le choc très attendu entre Rafael Nadal et Roger Federer n'a pas eu lieu samedi à Indian Wells: l'Espagnol, rattrapé par une nouvelle blessure au genou droit, a jeté l'éponge, avant ses retrouvailles avec son grand rival suisse.



Cela devait être le 39e épisode d'une des rivalités les plus emblématiques de l'histoire du tennis.

Après 18 mois sans s'affronter, Nadal et Federer devaient enfin croiser le fer, en demi-finale du premier Masters 1000 de l'année.

Mais vers 11h00 locales (19h00 françaises, 18h00 GMT), les organisateurs ont annoncé dans un bref communiqué que l'Espagnol avait déclaré forfait.

Le visage fermé, Nadal s'est aussitôt présenté en conférence de presse pour confirmer ce qu'il avait déjà laissé entendre après sa victoire en deux sets contre le Russe Karen Khachanov 7-6, (7/2), 7-6 (7/2).

"Hier (vendredi) après le match, j'ai senti que j'avais quelque chose au genou droit, je n'ai pas voulu trop en parler parce que je voulais essayer de faire le maximum pour être compétitif", a expliqué l'Espagnol.

"Je me suis échauffé ce (samedi) matin et j'ai senti que mon genou n'allait pas me permettre de jouer au niveau que j'avais besoin d'avoir pour disputer un tel match", a-t-il poursuivi.

- Le précédent de l'US Open 2018 -

"Vous pouvez imaginer que je ne suis pas heureux de devoir prendre cette décision, c'est dur et frustrant, car je jouais bien dans ce tournoi, c'est un tournoi que j'aime bien disputer", a insisté, le Majorquin, vainqueur à trois reprises en Californie.

Dans la foulée, il a annoncé qu'il ne se rendrait pas à Miami, pour le 2e Masters 1000 de l'année qui débute mercredi, et qu'il allait maintenant se consacrer à la terre battue, sa surface de prédilection.

S'il n'a pas évoqué la gravité de sa blessure, ni la durée de son indisponibilité, Nadal prévoit toujours d'être à Monte-Carlo, du 13 au 21 avril.

A 32 ans, Nadal a tiré les leçons de 2018. Lors de l'US Open, il s'était blessé au même genou, déjà contre Khachanov, au 3e tour et s'était imposé au terme d'un match-marathon.

Il avait malgré la douleur atteint le dernier carré. Après avoir perdu les deux premiers sets contre Juan Martin del Potro, il avait jeté l'éponge.

L'US Open avait été son dernier tournoi de l'année.

Pour son retour sur le circuit, "Rafa" a atteint la finale de l'Open d'Australie, avant d'être trahi à nouveau par son corps à Indian Wells.

- Un 6e titre pour Federer ? -

"J'ai ce problème (au genou droit) depuis longtemps, des fois, ça va mieux, des fois c'est pire, mais c'est toujours là", a-t-il avoué, au bord des larmes.

Alors qu'un journaliste lui demandait s'il allait limiter à l'avenir ses apparitions sur surface dure ou ciment, Nadal a balayé cette idée.

"Je suis un joueur de tennis et je dois jouer sur toutes les surfaces, je peux peut-être ajuster mon calendrier", a-t-il insisté.

La veille, Nadal, vainqueur à onze reprises à Roland-Garros, avait espéré que le tennis se joue un jour sur une surface moins traumatisante que le ciment.

"Je ne parle pas uniquement pour la carrière des joueurs, mais aussi pour leur après-carrière. On va peut-être en payer le prix quand on aura 45 ans ou plus et ce ne sera pas très beau. Quand on voit comment d'anciens joueurs marchent, c'est dur parfois", avait-il fait remarquer.

Ce forfait a propulsé Federer en finale où il affrontera l'Autrichien Dominic Thiem (8e), vainqueur du Canadien Milos Raonic (14e) 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 6-4 après deux heures et 32 minutes de jeu.

Le Suisse, N.4 mondial, a remporté début mars à Dubaï le 100e titre de sa carrière et visera dimanche un sixième titre, ce qui serait un record, dans le désert californien.



Par Laurence COUSTAL - © 2019 AFP