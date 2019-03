Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La course à la 2e place est relancée: Lyon revient à 4 points de Lille, dauphin de Ligue 1, après sa victoire 3-2 contre Montpellier à domicile dimanche lors de la 29e journée.

Déjà auteur d'un doublé, le 9 mars à Strasbourg (2-2), l'avant-centre de l'OL Moussa Dembélé a de nouveau été déterminant pour l'équipe lyonnaise en redonnant l'avantage à son équipe (2-1), d'un tir croisé après une passe dans l'axe de Tanguy Ndombélé (58).

L'international espoirs a ainsi inscrit son douzième but en Ligue 1 cette saison.

Jusqu'alors, Lyon affichait des difficultés malgré l'ouverture du score de Martin Terrier, qui a trouvé l'ouverture en deux temps après un centre délivré de la droite par Rafael (1-0, 12).

Montpellier a égalisé sur un coup franc tiré par Florent Mollet obtenu pour une faute de Ndombélé sur Paul Lasne. Sans être fautif, le gardien Mathieu Gorgelin, remplaçant Anthony Lopes, blessé, n'a pas été décisif sur la frappe glissée sous la barre par le meneur de jeu montpelliérain (1-1, 36).

L'égalisation du club héraultais, qui reste 7e du classement, a sanctionné une baisse de régime de l'OL après l'ouverture du score.

Au retour de la mi-temps, les Lyonnais ont été à nouveau plus dynamiques.

Ils se sont créé plusieurs opportunités par Dembélé (72), Bertrand Traoré (74), Léo Dubois (75), Ndombélé (80) ou encore Maxwel Cornet (82, 90) sur lesquelles le gardien Benjamin Lecomte s'est interposé avant de céder sur une reprise de la tête d'Houssem Aouar en fin de partie.

Ce dernier a marqué à la réception d'un centre délivré de l'aile droite par Léo Dubois (3-1, 86).

Lyon a d'autant plus mérité sa victoire que Nabil Fekir a manqué un penalty obtenu pour ne faute de Nicolas Cozza sur Traoré (70). C'est la seconde fois que Fekir se loupe dans cet exercice en championnat cette saison sur six tentatives. Sans compter le penalty raté, le 8 janvier contre Strasbourg en Coupe de la ligue (défaite 2-1).

Mais à force de manquer des occasions, l'OL aurait pu aussi se faire punir car le vétéran Souleymane Camara (36 ans) a réduit l'écart à 3-2 après un centre adressé de l'aile gauche dans le temps additionnel (90+1). Alors qu'un but avait déjà été refusé à Mollet, pour une légère position de hors-jeu (67). Deux actions sur lesquelles Gorgelin a montré ses limites en tant que gardien N.2 à Lyon.



