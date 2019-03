Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Lyon s'est imposé à domicile face à Montpellier 3-2 dimanche lors de la 29e journée de Ligue 1 et revient à quatre points de la deuxième place occupée par Lille.

Les Lillois avaient perdu à domicile contre Monaco vendredi soir (1-0).

L'OL ne devait donc pas rater le coche dans la lutte pour la deuxième place. Mission accomplie grâce aux buts de Martin Terrier (12e), Moussa Dembélé (58e) et Houssem Aouar (86e) qui permettent de retrouver de l'allant après l'élimination contre le FC Barcelone en Ligue des champions..

Les Lyonnais ont dans l'ensemble dominé la partie, mais ils se sont fait quelques frayeurs et ont longtemps buté sur Benjamin Lecomte, très bon dans les cages montpelliéraines.

Ce week-end de Ligue 1 sera conclu par un choc entre le leader parisien et Marseille au Parc des Princes (20h00 GMT).



