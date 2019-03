Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Lyon a pris une petite option en vue de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions féminine après sa victoire mercredi sur le club allemand de Wolfsbourg (2-1), dans un remake de la finale de la dernière édition.

L'OL peut en revanche nourrir des regrets avec ce but inscrit à l'extérieur par son adversaire.

Cette confrontation, qui arrive tôt dans la compétition, oppose les deux derniers finalistes de l'épreuve. L'OL, tenant du titre, avait gagné à Kiev (4-1 après prolongation).

Deux buts d'Eugénie Le Sommer et Wendie Renard ont rapidement mis les Lyonnaises sur orbite et traduit la nette supériorité en première période de Lyon, qui domine le football féminin mondial depuis des années.

Le Sommer a profité d'une erreur de la défense allemande pour aller gagner son duel avec la gardienne Almuth Schult et ouvrir la marque dès la 11e minute avant que Renard, de la tête, ne porte le score à 2-0 en reprenant un corner joué par Amel Majri (18).

Peu avant la mi-temps, Le Sommer sur une reprise de volée après une déviation de la tête d'Ada Hegerberg a aussi trouvé la barre transversale (44).

En seconde période, Lyon s'est relâché, semblant vouloir gérer son avance de deux buts.

A tort. Après une première alerte sur une occasion d'Ewa Pajor, Wolfsbourg a réduit l'écart par Nilla Fischer qui a marqué de la tête après un cafouillage dans la défense lyonnaise consécutif à un coup franc (65).

Et ce but inscrit à l'extérieur, qui récompense une meilleure performance de Wolfsbourg après la mi-temps, pourrait peser lourd, lors du match retour le 27 mars en Allemagne.



