Pas de miracle pour Vanessa James et Morgan Ciprès au lendemain de la mésaventure qui a anéanti leur rêve d'or mondial : le couple français n'a pu se hisser sur le podium, dominé par les patineurs chinois Wenjing Sui et Cong Han, jeudi à Saitama (Japon).

La veille, la quête de sacre planétaire de la paire tricolore fraîchement sacrée championne d'Europe avait tourné court, quand dès l'échauffement précédant leur prestation, Vanessa James avait violemment percuté un autre patineur et lourdement chuté sur la glace japonaise. Les deux Français avaient dans la foulée commis deux erreurs majeures dans leur programme court et n'avaient récolté que la septième place.

Jeudi, seul un concours de circonstances favorable aurait été susceptible de les sortir de l'ornière, mais leur programme libre, que James a patiné sous anti-inflammatoires, n'a pas été irréprochable: ils ont laissé filer quelques points précieux sur leur combinaison de sauts parallèles. Et les couples qui menaient la danse à mi-compétition n'ont pas failli.

Si bien que James (31 ans) et Ciprès (27 ans), jusque-là invaincus cet hiver, ont terminé cinquièmes (215,19), à moins de trois points du podium.

"Doux-amer"

"C'est doux-amer, hier (mercredi), c'était une déception, aujourd'hui (jeudi), ce n'était pas notre meilleur programme, mais on s'est battus. Ce n'était pas facile de revenir après hier. Avec la fatigue d'hier, la collision, les émotions, la déception, on était concentrés mais pas libérés. Mais je pense qu'on a bien réagi et qu'on ne pouvait pas faire plus dans l'engagement", explique Vanessa James.

"Se faire percuter comme ça sans s'y attendre, on ne peut pas s'y préparer. Hier, c'était compliqué mentalement avant le programme court, aujourd'hui, c'était plus physiquement", résume la patineuse, cou, dos et épaule douloureux.

"On est arrivés sur le programme libre avec une approche différente: on avait envie de bien patiner pour montrer qu'on n'abandonne jamais, qu'on n'était pas là pour rigoler", complète Ciprès.

"On a eu une saison en or, et on s'est battus, pour moi, ça vaut de l'or", reprend sa partenaire.

Devant, Sui (23 ans) et Han (26 ans), déjà sacrés une première fois en 2017, ont cumulé 234,84 points, meilleur total de la saison au bout d'une prestation très aboutie. Les vice-champions olympiques en titre ont dominé deux couples russes : Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (228,47), en tête après le programme court, et Natalia Zabiiako et Alexander Enbert (217,98).

Jour J pour Hanyu

La paire chinoise n'a pas tardé à renouer avec son meilleur niveau, elle qui ne disputait que sa deuxième compétition de l'hiver après avoir manqué la première moitié de l'hiver en raison d'une fracture de fatigue à un pied de la patineuse.

Touchés, mais pas coulés, James et Ciprès affirment "ressortir plus forts" de l'épreuve qu'ils viennent de traverser. Et déterminés à ne pas en rester là et à atteindre leur rêve doré, coûte que coûte.

"Là, on est battus mais pas parce qu'on s'est mal entraînés, qu'on n'était pas prêts ou à cause du stress. On était prêts pour cette saison, tous les entraînements étaient parfaits, on n'a jamais été aussi bien préparés que pour cette compétition. C'est une déception mais on reviendra, on n'arrêtera pas tant qu'on ne gagnera pas ce titre !, sourit-elle. On va travailler très dur pour y arriver."

"On ne va pas abandonner tant qu'on n'a pas ce p... de titre ! On le veut, tout le monde sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut le faire et on va le faire", lance-t-il.

Place dans la soirée au programme court messieurs, un des moments le plus fébrilement attendus de la compétition par le passionné public nippon : il fournira une première réponse sur l'état de forme du Japonais Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre et icône dans son pays. Touché à la cheville droite mi-novembre, "Yuzu" n'est plus apparu en compétition depuis.



AFP