Les Chinois Wenjing Sui et Cong Han ont remporté leur deuxième titre de champions du monde de patinage artistique en couples, jeudi à Saitama (Japon), où les Français Vanessa James et Morgan Ciprès se sont classés cinquièmes au lendemain d'une collision dès l'échauffement.

Sui et Han, sacrés une première fois en 2017, ont totalisé 234,84 points. Ils devancent deux paires russes : Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (228,47), en tête après le programme court, et Natalia Zabiiako et Alexander Enbert (217,98). Après leur mésaventure précédant le programme court, quand la Française avait percuté violemment un autre patineur, James et Ciprès, arrivés en prétendants à l'or mondial, terminent la compétition au cinquième rang (215,19), à moins de trois points du podium.

AFP