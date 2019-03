Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La coalition gouvernementale du Premier ministre néerlandais Mark Rutte a perdu mercredi sa majorité à la chambre haute du parlement à l'issue d'élections provinciales qui ont vu une forte poussée des populistes euro-sceptiques, selon les sondages sortie des urnes de la télévision publique NOS.

La coalition gouvernementale du Premier ministre néerlandais Mark Rutte a perdu mercredi sa majorité à la chambre haute du parlement à l'issue d'élections provinciales qui ont vu une forte poussée des populistes euro-sceptiques, selon les sondages sortie des urnes de la télévision publique NOS.



La coalition de M. Rutte devra désormais s'appuyer sur d'autres partis pour faire passer ses lois, tandis que la formation de droite du populiste Thierry Baudet a fait une entrée fracassante à la chambre haute en devenant le deuxième parti, selon ces premiers chiffres.

Les résultats de ce scrutin devaient être suivis avec intérêt au delà des frontières à l'approche des élections européennes en mai, qui pourraient également voir une forte poussée des partis populistes.

M. Baudet est connu pour ses propos controversés, notamment sur l'immigration ou l'égalité entre hommes et femmes. Il a notamment jugé que "les femmes en général excellent moins professionnellement et sont moins ambitieuses".

Le FvD est entré dans la chambre haute en remportant 10 sièges, juste derrière le VVD de M. Rutte (12), qui perd un siège, selon les sondages à la sortie des urnes.

Le Parti pour la liberté (PVV) anti-islam dirigé par le député d'extrême droite Geert Wilders essuie quant à lui un revers en passant de 9 à 6 sièges.

Les élections provinciales ont pris des allures de référendum sur la politique de Mark Rutte, dont la fin de la campagne électorale a été marquée par une fusillade sanglante à Utrecht.

Possible attaque terroriste, la fusillade dans un tramway lundi à Utrecht (centre des Pays-Bas), qui a fait trois morts, a encouragé des partis de droite à propulser le sujet de l'immigration au premier plan des derniers débats. Un suspect né en Turquie a été arrêté et la piste terroriste est étudiée "sérieusement".

Les membres du sénat seront officiellement nommés en mai par les 570 représentants élus lors de l'élection de mercredi dans les 12 provinces du royaume.



Par Jean-Louis DE LA VAISSIERE - © 2019 AFP