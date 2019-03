Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ailier du Bayern Munich, Kingsley Coman, de retour en sélection après quasiment un an et demi d'absence, est titulaire sur l'aile gauche à la place de Blaise Matuidi, vendredi en Moldavie pour le premier match des qualifications à l'Euro-2020

Le défenseur parisien Layvin Kurzawa, lui aussi éloigné des Bleus depuis novembre 2017, occupera le couloir gauche en l'absence de l'habituel titulaire Lucas Hernandez, forfait pour le rassemblement, et de sa doublure Lucas Digne, touché à une cuisse jeudi à l'entraînement.

Ces deux changements mis à part, Didier Deschamps a reconduit tous les finalistes du Mondial, y compris le défenseur central Samuel Umtiti qui a très peu joué cette saison en raison de douleurs récurrentes au genou gauche.

Le défenseur du Barça, pas convoqué pour les deux derniers rassemblements, est aligné dans l'axe au côté de Raphaël Varane, tandis que Benjamin Pavard est sur le côté droit.

Les milieux Paul Pogba et N'Golo Kanté seront en soutien des attaquants Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Moldavie: Koselev - Jardan, Posmac, Carp, Reabciuk - Cebotaru, Ionita (cap.) - Antoniuc, Cociuc, Ginsari - Nicolaescu

Sélectionneur: Alexandru Spiridon

France: Lloris (cap) - Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Coman - Giroud

Sélectionneur: Didier Deschamps

Arbitre: Aleksandar Stavrev (MKD)



