Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les cadors entrent en piste: la France championne du monde et le Portugal champion d'Europe lancent vendredi leur campagne des éliminatoires de l'Euro-2020 par un déplacement en Moldavie et la réception de l'Ukraine (20h45).

Les cadors entrent en piste: la France championne du monde et le Portugal champion d'Europe lancent vendredi leur campagne des éliminatoires de l'Euro-2020 par un déplacement en Moldavie et la réception de l'Ukraine (20h45).



La Selecçao retrouve Cristiano Ronaldo pour la première fois depuis juin 2018 et l'élimination en 8e de finale de la Coupe du monde, face à l'Uruguay.

Neuf mois plus tard, CR7 a changé de club mais son triplé face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions a montré que le recordman de sélections (154) et de buts (85) du pays n'avait rien perdu de son talent ni de son envie.

Adversaires malheureux du Portugal en finale de l'Euro-2016, les Bleus démarrent piano face à des Moldaves qui ne pointent qu'au 170e rang Fifa.

Pas de quoi inquiéter les hommes de Didier Deschamps, qui reste "méfiant". Face à ces blocs bas, "ce n'est jamais simple", a prévenu l'entraîneur.

Son homologue Alexandru Spiridon a admis que l'équipe de France était l'adversaire "le plus difficile de l'histoire de notre équipe nationale".

Dans les autres rencontres de la journée, l'Angleterre, demi-finaliste du Mondial, reçoit la République tchèque à Wembley, qui accueillera la finale de l'Euro-2020, mais son attaquant Marcus Rashford, touché à une cheville, reste très incertain.

Programme des matches de vendredi:

Groupe A

(18h00, à Sofia) Bulgarie - Monténégro

(20h45, à Londres) Angleterre - République tchèque

Groupe B

(20h45, à Luxembourg) Luxembourg - Lituanie

(à Lisbonne) Portugal - Ukraine

Groupe H

(20h45, à Chisinau) Moldavie - France

(à Andorre-la-Vieille) Andorre - Islande

(à Shkodër) Albanie - Turquie



Par Jean-Louis DE LA VAISSIERE - © 2019 AFP