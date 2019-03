Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Bleus ont parfaitement négocié leur entrée dans les qualifications à l'Euro-2020: ils ont déroulé leur partition, sans accroc ni génie mais avec un grand Antoine Griezmann, vendredi à Chisinau contre la très modeste Moldavie (4-1).

Ce duel inédit face à la 170e nation au classement Fifa, au palmarès vierge et jamais qualifiée pour un Euro ou un Mondial, pouvait ressembler à un match-piège pour les champions du monde.

Mais dans le petit stade de Chisinau (10.500 places), surplombé par une imposante barre d'immeuble à l'architecture soviétique, les Bleus ont mis leur supériorité en musique avec le sérieux et la détermination réclamée Didier Deschamps.

Dans un match à sens unique, le bloc moldave n'a tenu qu'une grosse vingtaine de minutes avant de se fissurer en grand par le perce-muraille Antoine Griezman, buteur d'une superbe volée du gauche à bout portant (24e) sur un joli service de Paul Pogba, puis passeur décisif sur corner pour la tête de Raphaël Varane (27e).

L'attaquant de l'Atlético Madrid s'est démultiplié aux quatre coins du terrain, avec la générosité qui le caractérise et une finesse technique que le public moldave a eu l'air d'apprécier.

Fair-play, les spectateurs locaux l'ont chaudement applaudi au moment de l'annonce des compositions d'équipe, au même titre que Paul Pogba, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé.

L'attaquant vedette du PSG, lui, n'a pas autant brillé que d'habitude, mis à part sur quelques dribbles et roulettes qui ont fait frémir de plaisir le Zimbru stadium. Il a tout de même sauvé sa soirée en inscrivant le dernier but français (87e).

- Giroud égale Trézéguet -

Olivier Giroud a été plus en vue, profitant de la faible opposition pour soigner ses statistiques en même temps que son moral, lui qui est devenu un remplaçant de luxe à Chelsea.

L'histoire retiendra que c'est à 2.000 kilomètres de Paris que l'ancien Montpelliérain a rejoint David Trezeguet au troisième rang des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France avec 34 buts, en reprenant du bout du pied un centre de Blaise Matuidi (36e) pour le 3-0.

L'expérimenté milieu de la Juventus Turin aurait dû regarder ses partenaires depuis le banc de touche, Deschamps ayant choisi de titulariser Kingsley Coman, de retour en Bleu après quasiment un an et demi d'absence. Mais le jeune ailier du Bayern Munich, souffrant après l'échauffement, a été contraint de jeter l'éponge au dernier moment.

Les champions du monde, sérieux sans être géniaux, ont assuré l'essentiel en évitant une fausse note qui aurait fait désordre en Moldavie, pays de 3,5 millions d'habitants né de l'éclatement de l'URSS et coincé entre la Roumanie et l'Ukraine.

Ils n'ont encaissé qu'un but anecdotique en fin de match sur une rare incursion dans la surface d'Hugo Lloris, battu sur un but du remplaçant Vladimir Ambros (89e).

Toute la semaine, le professeur Deschamps avait bien fait la leçon à ses joueurs, soucieux de ne pas répéter les erreurs du passé: le capitaine de France-98 avait connu par exemple des débuts laborieux pour les qualifications à l'Euro-2000 (1-1 en Islande).

Et la prestation des vice-champions du monde croates, passés près de l'humiliation jeudi à domicile contre l'Azerbaïdjan (2-1), ne lui a sûrement pas échappé.

Face à une équipe de très faible niveau, classée entre les îles Fidji et Sainte-Lucie, le sélectionneur a aligné tous les finalistes du Mondial russe, avec une seule exception au poste d'arrière gauche. En l'absence de Lucas Hernandez, blessé, et de Lucas Digne, touché à une cuisse jeudi à l'entraînement, la place est revenue à un revenant, Layvin Kurzawa.

Le joueur du PSG, éloigné des Bleus depuis novembre 2017, s'est montré à son avantage, notamment dans sa relation avec Pogba et dans l'animation offensive. C'est lui qui récupère le ballon au bout du terrain sur l'action qui mène au but de Giroud.

De retour samedi dans l'Hexagone, les Bleus recevront l'Islande lundi (20H45/19H45 GMT) au Stade de France pour la suite des qualifications à l'Euro.



