Tic-tac, tic-tac.

Olivier Giroud, 32 ans et remplaçant à Chelsea, n'a plus beaucoup de temps pour rejoindre Michel Platini, le 2e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Un dernier défi pour l'éternel battant du foot français ?

Qui pouvait penser que l'ex-Montpelliérain, arrivé sur le tard en équipe de France, inscrirait son nom sur le podium des meilleurs marqueurs français ? C'est chose faite depuis vendredi en Moldavie, "à force de travail et d'abnégation", comme le grand barbu l'a souligné en zone mixte, après avoir égalé les 34 buts internationaux de David Trezeguet. "Objectif Platini", a-t-il lancé dans la foulée sur TF1, en référence aux 41 buts de l'ancien numéro 10 français, deuxième au classement derrière l'intouchable Thierry Henry (51 buts). "Tant qu'il joue, tant que je sélectionne et que je le fais jouer il pourra s'en rapprocher", a souri Didier Deschamps, qui l'a toujours défendu malgré les critiques.



"C'est un joueur qui a été injustement décrié mais les buts il faut les mettre au haut-niveau. (...) C'est bien, il se rapproche aussi de la fin avec les années qui passent. Mais il est toujours là, il a toujours cette envie, cette fraicheur, il faut qu'il garde ça", l'a complimenté le sélectionneur. La carrière de Giroud, 88 sélections, ressemble à celle d'un miraculé. Loin des petits prodiges du foot, le grand barbu n'a découvert la Ligue 1 qu'à 24 ans. En 2012, deux saisons et 33 buts plus tard, l'ex-Tourangeau a quitté Montpellier avec un inattendu titre de champion de France dans les bagages, direction Arsenal.



En équipe de France, l'attaquant né à Chambéry (Savoie) a eu beau empiler les buts, devançant Zinédine Zidane (31 buts), Just Fontaine ou encore Jean-Pierre Papin (30 buts chacun), sa cote de popularité n'a pas décollé aussi haut que celle de ses illustres aînés.

- Meilleur ratio que Benzema -

La faute à son profil de renard de surface, efficace sans être flamboyant et à ses nombreux buts en matches amicaux (21), alors qu'il n'a pas réussi à trouver la faille au Mondial-2018. "Si je devais faire attention aux critiques.... Il y a deux réactions, soit les écouter et se mettre la tête dans le seau, ou les prendre positivement et les transformer en énergie sur le terrain, c'est ce que je fais depuis quelques années", a encore répondu Giroud vendredi.

Le grand attaquant (1,92 m) inscrit en moyenne 0,4 but par match en sélection, un ratio que les fanatiques des statistiques pointent souvent du doigt.

Elles sont pourtant meilleures que celles de Karim Benzema (environ 0,3 but), serial buteur du Real Madrid écarté des Bleus depuis octobre 2015, et que beaucoup auraient aimé voir à la place de Giroud.



Ce n'est pourtant pas l'avis du sélectionneur, lequel ne cesse de défendre ses qualités: harceleur de défense, pivot dur sur l'homme et coéquipier altruiste. "Olivier, c'est un joueur que j'admire beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui le critiquent. Il ne se cache pas et il marque toujours autant de buts", salue Benjamin Pavard. Le capitaine Hugo Lloris y est aussi allé de son compliment. "C'est quelqu'un qui est toujours prêt à se sacrifier pour l'équipe. (Egaler Trezeguet) C'est une forme d'aboutissement pour lui, mais il n'a pas envie de s'arrêter là", a dit le gardien de Tottenham. Jusqu'où s'arrêtera-t-il, justement?



En fin de contrat cet été à Chelsea (où il est arrivé en janvier 2018), Giroud a ouvert la porte à un retour en France, frustré par son temps de jeu réduit chez les "Blues". Avec le club de l'ouest de Londres, il ne joue quasiment qu'en Ligue Europa, où il est d'ailleurs l'actuel meilleur buteur de la compétition, grâce à son triplé contre le Dynamo Kiev (5-0). Giroud veut rester au sommet le plus longtemps possible pour continuer à respirer l'air de l'équipe de France, à laquelle il est profondément attaché. Pour espérer combler son retard sur Platini, il devra être efficace face à l'Islande, la Turquie, Andorre, l'Albanie et la Moldavie, au retour. La course contre la montre est enclenchée.



Les meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France

1. Thierry Henry: 51 buts, de 1997 à 2010

2. Michel Platini: 41 buts, de 1976 à 1986

3. Olivier Giroud: 34 buts, depuis 2011

. David Trezeguet: 34 buts, de 1998 à 2008

5. Zinédine Zidane: 31 buts, de 1994 à 2006

6. Just Fontaine: 30 buts, de 1953 à 1960

. Jean-Pierre Papin: 30 buts, de 1986 à 1994

8. Youri Djorkaeff: 28 buts, de 1994 à 2002

9. Antoine Griezmann: 27 buts depuis 2014

. Karim Benzema: 27 buts, de 2007 à 2015



AFP