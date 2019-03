Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Le chemin de l'équipe de France va recroiser celui des Islandais lundi à Saint-Denis pour la quatorzième fois en un peu plus de 60 ans, un adversaire qui n'a jamais battu les Bleus mais les a parfois chahutés.

Le chemin de l'équipe de France va recroiser celui des Islandais lundi à Saint-Denis pour la quatorzième fois en un peu plus de 60 ans, un adversaire qui n'a jamais battu les Bleus mais les a parfois chahutés.



Sur les treize rencontres jouées depuis le 2 juin 1957, date de leur premier face-à-face à Nantes (8-0), la France s'est imposée à neuf reprises, ne concédant que quatre matches nuls.

Ce rapport de force déséquilibré face au petit pays insulaire d'environ 338.000 habitants, soit l'équivalent de la population de Nice, a toutefois eu tendance à s'atténuer dans l'histoire récente.

Le bilan sur les cinq derniers matches est en effet de trois victoires tricolores et deux résultats nuls.

- Avertissement à Guingamp -

Lors du dernier en date, un amical disputé en octobre dernier à Guingamp, l'équipe de Didier Deschamps s'était faite sérieusement secouer. Menée 2 à 0 jusqu'à cinq minutes du coup de sifflet final, elle avait limité les dégâts (2-2) de manière heureuse.

Les deux nations s'étaient affrontées deux ans plus tôt à l'Euro-2016, première compétition internationale des Islandais. Un doublé d'Olivier Giroud notamment avait mis fin au conte de fée du petit Poucet, éliminé 5-2 par le pays hôte en quart de finale.

Les duels franco-islandais ont eu lieu le plus souvent en qualifications pour l'Euro: lundi, ce sera la neuvième manche dans ce type de configuration.

Comme joueur, Didier Deschamps a affronté la sélection nordique à quatre reprises (trois victoires, un match nul), entre novembre 1991 et octobre 1999.

Celui qui était alors capitaine des Bleus a frôlé la défaite lors du match nul joué le 5 septembre 1998 à Reykjavik, la capitale islandaise. Les tout frais champions du monde, menés après une demi-heure de jeu, avaient évité le pire (1-1) grâce à un but de Christophe Dugarry.

Historique des confrontations entre la France et l'Islande, avant leur rencontre lundi (20H45) au Stade de France en qualification pour l'Euro-2020:

- 11 octobre 2018, France - Islande (amical) à Guingamp: 2-2

- 3 juillet 2016, France - Islande (Euro) à Saint-Denis: 5-2

- 27 mai 2012, France - Islande (amical) à Valenciennes: 3-2

- 9 octobre 1999, France - Islande (qualifications Euro) à Saint-Denis: 3-2

- 5 septembre 1998, Islande - France (qualifications Euro) à Reykjavik: 1-1

- 20 novembre 1991, France - Islande (qualifications Euro) à Paris: 3-1

- 5 septembre 1990, Islande - France (qualifications Euro) à Reykjavik: 1-2

- 29 avril 1987, France - Islande (qualifications Euro) à Paris: 2-0

- 10 septembre 1986, Islande - France (qualifications Euro) à Reykjavik: 0-0

- 3 septembre 1975, France - Islande (qualifications Euro) à Nantes: 3-0

- 25 mai 1975, Islande - France (qualifications Euro) à Reykjavik: 0-0

- 1er septembre 1957, Islande - France (qualifications Mondial) à Reykjavik: 1-5

- 2 juin 1957, France - Islande (qualifications Mondial) à Nantes: 8-0



Par Ashraf KHAN - © 2019 AFP