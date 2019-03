Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après le plus haut gradé de l'armée, Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, a été lâché mercredi par un autre fidèle, l'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia et son parti RND, qui ont réclamé la démission du président algérien.

Après le plus haut gradé de l'armée, Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, a été lâché mercredi par un autre fidèle, l'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia et son parti RND, qui ont réclamé la démission du président algérien.