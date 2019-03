Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'aventure continue! Vainqueurs des trois dernières Ligues des champions, les Lyonnaises se sont qualifiées sans vraiment trembler pour les demi-finales mercredi en allant s'imposer 4-2 à Wolfsburg, (aller 2-1).

L'aventure continue! Vainqueurs des trois dernières Ligues des champions, les Lyonnaises se sont qualifiées sans vraiment trembler pour les demi-finales mercredi en allant s'imposer 4-2 à Wolfsburg, (aller 2-1).



Le scénario de la rencontre entre les deux finalistes de la saison dernière a ressemblé comme un jumeau à celui du match aller: une entame parfaite de l'OL récompensée par deux buts (Marozsan et Renard), puis une baisse de régime en deuxième période, qui a permis cette fois aux Allemandes d'égaliser à 2-2 (doublé de Harder) avant que Le Sommer ne réussisse à son tour un doublé.

L'internationale allemande de Lyon Dzsenifer Marozsan a marqué dès la 8e minute, d'un coup franc direct totalement excentré sur la droite, profitant d'un mauvais placement de la gardienne Almuth Schult qui s'attendait à un centre.

Puis la capitaine Wendy Renard a doublé la mise quelques minutes plus tard, sur pénalty (25e), après le fauchage dans la surface d'Ada Hegerberg, la Norvégienne lauréate en février du tout premier "Ballon d'Or" de l'histoire du football féminin.

Wolfsburg n'était pas encore entré dans son match et se voyait déjà dans l'obligation de marquer quatre fois pour arracher une qualification! La mission semblait impossible.

- Relâchement coupable -

"C'était important d'identifier les erreurs commises lors du match aller", avait noté avant la partie le coach lyonnais Reynald Pedros. Le technicien n'avait guère apprécié le relâchement coupable de la deuxième période, qui avait permis à Wolfsburg de marquer un précieux but à l'extérieur.

Mais ses protégées sont retombées exactement dans le même travers, et les "Louves" ont su en profiter.

Pernille Harder, la Danoise qui rêve elle aussi du Ballon d'or, a frappé deux fois en moins de trois minutes (53e et 56e). Deux buts similaires: centre de la gauche et reprise du plat du pied entre deux défenseures lyonnaises.

C'est finalement Eugénie Le Sommer qui s'est chargée de tuer les rêves de "remontada" des Allemandes en reprenant victorieusement de la tête un centre d'Amandine Henry quatre minutes plus tard (3-2, 60e). Son deuxième but, à la reprise d'un centre de Delphine Cascarino (4-2, 80e), n'a fait que confirmer la supériorité d'une équipe qui peut espérer prolonger cette saison encore son règne sur l'Europe.

Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées trois fois en finale de la compétition reine (victoire de Wolfsburg en 2013, de Lyon en 2016 et 2018) et une fois en quart-de-finale en 2017: Lyon s'était qualifié à l'époque, avant de soulever ensuite le trophée en fin de saison.



Par Nicolas DELAUNAY - © 2019 AFP