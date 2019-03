Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

L'OL, vainqueur des trois dernières Ligues des champions, s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la C1 féminine, où les Lyonnaises affronteront Chelsea, tombeur du Paris SG.

L'autre demi-finale verra le Bayern Munich défier le FC Barcelone.

L'année de "son" Mondial, la France ne comptera qu'un seul représentant dans le dernier carré de la C1: triples tenantes du titre, les Lyonnaises se sont en effet aisément débarrassées de Wolfsburg (2-1, 4-2).

Elles auraient pu retrouver leurs grandes rivales nationales mais une erreur en toute fin de match a coûté la qualification aux Parisiennes, éliminées par les Blues (2-0, 1-2).

Les joueuses de la capitale, battues à l'aller, ont longtemps fait douter les Anglaises, menant 2-0 jusqu'à la 91e minute et un but de Maren Mjelde. Terrible désillusion pour le PSG, battu dans le temps additionnel chez les filles comme chez les garçons.

Dans les autres rencontres de la soirée, le Barça a dominé les Norvégiennes de Lillestrom, à l'aller (3-0) comme au retour (1-0).

Accroché en République tchèque (1-1), le Bayern, lui, est allé chercher à domicile, face au Slavia Prague (5-1), son billet pour le dernier carré.

L'aller des demi-finales est prévu les 20 et 21 avril, le retour les 27 et 28 avant la grande finale, le 18 mai au stade de Ferencvaros à Budapest.



