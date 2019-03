Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La manifestante blessée samedi dernier dans une charge des forces de l'ordre pour disperser des "gilets jaunes" à Nice a bien été poussée par un policier, a déclaré vendredi le procureur de Nice, qui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire.

Dans un premier temps, le procureur Jean-Michel Prêtre avait assuré lundi dernier qu'il n'y avait eu "aucun contact" entre la manifestante, Geneviève Legay, 73 ans, et un policier. La poursuite des investigations et le témoignage "rectifié" d'un policier, qui a admis avoir repoussé du bras une femme, et non un homme comme il l'avait dit initialement, ont finalement permis d'établir que la chute de Mme Legay avait bien été causée par un membre des forces de l'ordre, a-t-il précisé dans un communiqué.



