Lyon s'est imposé 1 à 0 à Rennes, vendredi, en ouverture de la 30e journée du Championnat de France, et vient mettre directement la pression sur le dauphin du PSG, Lille, qui n'a plus qu'un point d'avance.

C'est Martin Terrier qui a apporté le but de la délivrance pour l'OL à la 86e minute. Les Lyonnais (3e) pointent désormais à un point du Losc, qui n'aura d'autre choix que de s'impose à Nantes dimanche.

Quant au Paris SG, champion en titre et tranquille leader avec 20 points d'avance sur Lille, il se déplacera à Toulouse dimanche.

Résultats de la 30e journée:

vendredi

Rennes - Lyon 0 - 1

But

Lyon: Terrier (86)

samedi

(16h00 GMT) Marseille - Angers

dimanche

(13h00) Dijon - Nice

Amiens - Bordeaux

Monaco - Caen

(15h00) Nantes - Lille

(19h00) Toulouse - Paris SG

lundi

(18h30) Saint-Etienne - Nîmes

mercredi

(17h00) Strasbourg - Reims

Montpellier - Guingamp

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 77 28 25 2 1 86 16 70

2. Lille 57 29 17 6 6 45 24 21

3. Lyon 56 30 16 8 6 51 35 16

4. Marseille 47 29 14 5 10 45 38 7

5. Saint-Etienne 46 29 13 7 9 41 34 7

6. Reims 46 29 11 13 5 31 27 4

7. Montpellier 42 29 10 12 7 40 34 6

8. Rennes 41 29 11 8 10 39 37 2

9. Nice 41 29 11 8 10 21 29 -8

10. Strasbourg 39 29 9 12 8 45 35 10

11. Nîmes 37 28 10 7 11 40 42 -2

12. Angers 36 29 8 12 9 33 33 0

13. Bordeaux 34 29 8 10 11 28 31 -3

14. Toulouse 32 29 7 11 11 28 43 -15

15. Nantes 31 28 8 7 13 31 35 -4

16. Monaco 30 29 7 9 13 30 44 -14

17. Amiens 29 29 8 5 16 24 43 -19

18. Guingamp 22 29 5 7 17 19 51 -32

19. Dijon 21 29 5 6 18 21 46 -25

20. Caen 20 29 3 11 15 23 44 -21

NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.



Par Paavan MATHEMA - © 2019 AFP