Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

En mettant en application les peines les plus sévères de la charia, dont la lapidation pour l'homosexualité et l'adultère, le sultan de Brunei veut s'assurer le soutien de la frange conservatrice de ce pays d'Asie du Sud-Est et renforcer sa légitimité, soulignent les observateurs.

