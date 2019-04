Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Mille buts, c'est possible pour lui", lance Pelé aux côtés d'un Kylian Mbappé qui réplique dans un grand sourire: "je pense que j'en serai encore loin à la fin de ma carrière".

Les deux stars de la planète foot se sont confiées à l'AFP mardi avant leur conférence commune.

A la question de l'AFP +Kylian Mbappé peut-il un jour atteindre la barre des 1000 buts avant la fin de sa carrière professionnelle?+, l'ancienne gloire de la Seleçao répond: "Je l'espère ! Atteindre les 1000 buts ? Pour moi, c'est possible ! J'en ai marqué 1025 exactement. Donc 1000 buts, c'est possible pour lui."

Ce qui déclenche le rire du jeune champion du monde français, qui a rencontré mardi à Paris "O Rei" à l'invitation de leur sponsor commun Hublot.

Et le joueur du PSG de rebondir: "Je pense que même si l'on compte les buts au +city stade+ (petit terrain, ndlr), les buts à la +PlayStation+, je ne pourrai pas égaler la barre des 1000 buts ! C'est vraiment loin... On va essayer de se rapprocher du mieux qu'on peut mais je pense que j'en serai encore loin à la fin de ma carrière".



