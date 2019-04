Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 heures

Les douaniers philippins ont eu la surprise, en ouvrant un paquet emballé dans du papier cadeau, de découvrir 757 mygales entassées dans des boîtes en plastique, ont annoncé les autorités mercredi.

Cette saisie, dans un centre postal près de l'aéroport de Manille, est la dernière en date dans ce pays, qui est une source importante et un point de transit du trafic d'animaux exotiques.

Le colis, en provenance de Pologne, a éveillé les soupçons des douaniers, qui ont trouvé à l'intérieur des paquets de biscuits, de céréales et de thé. Mais au lieu de nourriture, ils contenaient des dizaines de récipients en plastique remplis d'araignées.

Ces mygales, d'une valeur de près de 5.700 dollars, sont souvent vendues comme animaux domestiques, a expliqué à l'AFP Arnel Matreo, responsable des services en charge de la lutte contre le trafic d'animaux au ministère de l'Environnement.

Il a précisé que deux personnes avaient été arrêtées pour ce trafic.

Les douaniers ont remis les mygales au ministère, qui dispose d'un centre chargé de s'occuper des animaux saisis et d'identifier leur espèce.

Cette saisie intervient un mois après celle de 1.500 tortues exotiques, retrouvées entassées dans le sac d'un passager à l'aéroport de Manille.



