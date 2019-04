Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Boeing prendra "toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour renforcer la sécurité" de son moyen-courrier 737 MAX, a assuré jeudi Kevin McAllister, responsable de la division aviation commerciale du constructeur américain, après la publication du rapport préliminaire sur l'accident d'Ethiopian Airlines.

"Il est indispensable de comprendre les circonstances qui ont contribué à cet accident pour assurer la sécurité aérienne", a-t-il ajouté dans un communiqué.

L'accident d'un Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines a fait 157 morts le 10 mars. Les autorités éthiopiennes ont publié un rapport préliminaire mettant en cause le système de contrôle de l'appareil.

"Le rapport préliminaire contient des informations fournies par l'enregistreur des données de vol (ndlr: boîte noire), selon lesquelles les données d?angle d?attaque transmises à l?avion par la sonde d?incidence étaient erronées, provoquant l?activation du système de contrôle automatisé de l?assiette de l?avion MCAS pendant le vol, comme ce fut le cas pendant le vol du Lion Air 610", a relevé Boeing.

Le constructeur rappelle qu'il est en train de développer un correctif au MCAS pour éviter que celui-ci ne s'active de manière involontaire, associé à l'élaboration d'un programme "complet" d'entraînement des pilotes.

Le MCAS, destiné à éviter le décrochage de l'avion, a dans les deux catastrophes mis brutalement l'avion en "piqué" (nez vers le sol) sans que les pilotes ne puissent reprendre la main.

"Les équipages auront toujours la possibilité de maîtriser le MCAS et de reprendre manuellement le contrôle de l'avion", assure Boeing.

L'avion d'Ethiopian s'était écrasé six minutes après son décollage le 10 mars. Le 29 octobre, un même appareil de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer de Java, faisant 189 victimes.

Ces deux catastrophes rapprochées ont conduit il y a trois semaines les autorités du monde entier à immobiliser toute la flotte des 737 MAX en raison de leurs similitudes: accidents survenus quelques minutes après le décollage à l'issue de mouvements d'oscillation brutaux et rapprochés.

La tragédie de Lion Air avait conduit Boeing à publier des consignes à suivre en cas d'urgence pour déconnecter le MCAS et pour reprendre le pilotage manuel.

Dans le rapport préliminaire publié jeudi sur l'accident d'Ethiopian, il apparaît que les pilotes ont suivi ces consignes sans toutefois être en mesure de reprendre le contrôle de l'appareil.



Par Isabel MALSANG - © 2019 AFP