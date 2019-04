Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

La romancière Agatha Christie aimait y séjourner et c'était autrefois l'établissement le plus prestigieux d'Alep. Mais l'hôtel Baron n'est plus que l'ombre de lui-même et son sort reste incertain malgré la fin des combats dans cette ville du nord de la Syrie.Ses chambres, ses salles de bal et son bar, qui virent passer le chanteur Charles Aznavour, le milliardaire américain Rockefeller ou encore l'ancien président français Charles de Gaulle, n'ont plus accueilli de clients depuis sept ans et tombent en désuétude.

La romancière Agatha Christie aimait y séjourner et c'était autrefois l'établissement le plus prestigieux d'Alep. Mais l'hôtel Baron n'est plus que l'ombre de lui-même et son sort reste incertain malgré la fin des combats dans cette ville du nord de la Syrie.Ses chambres, ses salles de bal et son bar, qui virent passer le chanteur Charles Aznavour, le milliardaire américain Rockefeller ou encore l'ancien président français Charles de Gaulle, n'ont plus accueilli de clients depuis sept ans et tombent en désuétude.