Les Bleues affichent leurs ambitions, à deux mois du Mondial: elles ont dominé le Japon (3-1), l'une des grosses nations du football féminin, finaliste de la dernière Coupe du monde, jeudi à Auxerre en match de préparation.

Les coéquipières d'Eugénie Le Sommer, auteure d'une belle reprise de volée pour son retour en sélection, effacent la défaite décevante contre l'Allemagne fin février (1-0), leur seul échec en douze matches.

Seule mauvaise nouvelle de la soirée, la sortie sur civière de la malheureuse gardienne Pauline Peyraud-Magnin, blessée au genou gauche dès la 20e minute alors qu'elle fêtait sa première cape internationale... L'habituelle titulaire, la Lyonnaise Sarah Bouhaddi, l'a aussitôt remplacée et a raté son entrée en repoussant un ballon dans les pieds de Kobayashi, pour l'égalisation nipponne (24e, 1-1).

Mais hormis cette séquence confuse, les Bleues ont parfaitement contrôlé la rencontre, plus encore que le score ne le laisse penser, face à des Japonaises en deçà de leur statut de finalistes du dernier Mondial (2015) et championnes du monde 2011...

A la pause, les joueuses de Corinne Diacre menaient logiquement, grâce à une tête de Valérie Gauvin d'entrée (3e), même s'il était difficile de dire si le ballon avait véritablement franchi la ligne, puis une reprise du gauche d'Eugénie Le Sommer (33e), déviée par la Japonaise Miura.

La buteuse lyonnaise, forfait pour le précédent rassemblement, avait beaucoup manqué lors de la défaite contre l'Allemagne (1-0). Elle a signé un retour en fanfare, avec ce joli geste, son 74e but en 158 sélections, et un très bon match.

- Mainmise -

Autre satisfaction, la belle activité d'Amel Majri qui a souvent combiné avec Le Sommer sur son côté gauche. L'équipe de France aurait pu mener plus largement à la mi-temps, tant les occasions étaient nombreuses, dont une tête au-dessus de Gaëtane Thiney (29e) ou son ballon repoussé par la barre transversale (41e).

Les joueuses de Corinne Diacre ont encore eu la mainmise en deuxième période et ont fini par être récompensées sur une action initiée par la pépite Delphine Cascarino, entrée en jeu en remplacement de Gauvin.

L'ailière a tenté sa chance à la 82e minute, contraignant la gardienne à repousser le ballon. Kadidiatou Diani, elle aussi bien en vue, était dans la surface pour marquer (82e) et assurer la victoire.

Cette partie parfaitement maitrisée a plu aux quelque 15.000 spectateurs, très enthousiastes, de l'Abbé-Deschamps, pas complètement plein mais animé par une sympathique ola à la 35e minute.

La France, 4e au classement Fifa, a fait respecter son statut contre le Japon, 7e. Et va maintenant recevoir le Danemark lundi à Strasbourg.



