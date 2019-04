Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Chahutés par les ultras du PSG après le fiasco en Coupe d'Europe, les coéquipiers du "requin" Kylian Mbappé peuvent croquer un 8e titre de champion de France dès dimanche à 21H00 (20H00 GMT) au Parc des Princes contre Strasbourg, un sacre bienvenu dans une saison en demi-teinte.

Chahutés par les ultras du PSG après le fiasco en Coupe d'Europe, les coéquipiers du "requin" Kylian Mbappé peuvent croquer un 8e titre de champion de France dès dimanche à 21H00 (20H00 GMT) au Parc des Princes contre Strasbourg, un sacre bienvenu dans une saison en demi-teinte.



"Dimanche, on peut atteindre notre objectif, j'espère qu'on pourra le faire devant nos supporters, pour faire la fête tous ensemble", a souligné Marco Verratti, samedi, en conférence d'avant-match.

L'élimination prématurée en Ligue des champions contre Manchester United il y a un mois "reste dans notre tête, mais il faut aller de l'avant" et gagner un nouveau titre national, une consécration "toujours émouvante" selon le milieu italien.

Lille aura tout de même l'occasion de jouer le trouble-fête: s'il gagne à Reims plus tôt dimanche à 15H00 (14H00 GMT), le deuxième du championnat enlèvera au leader parisien la possibilité d'être titré lors de la 31e journée (avec encore un match en retard à jouer).

Ce scénario, s'il donnerait un peu plus de saveur au sommet Lille-PSG qui se profile en fin de semaine prochaine, le 14 avril dans le Nord, ne ferait que retarder l'inéluctable, tant Paris survole le championnat.

A vrai dire, le suspense est quasiment réduit à néant depuis le 24 novembre dernier, quand Edinson Cavani avait fait tomber Toulouse (1-0) en même temps qu'un record, celui du meilleur démarrage de l'histoire de la L1 avec 14 victoires en 14 matches.

- Sans "Ney", "Edi" ni Di Maria -

De l'extérieur, gagner "apparaît plus facile, mais nous on sait les efforts qu'on fait dans la semaine" à l'entraînement pour se maintenir au plus haut niveau, assure Verratti, au club depuis 2012.

"Si tu gagnes toujours, tu arrives à un point où tout le monde pense que c'est facile et que les autres ne sont pas assez forts" mais c'est faux, abonde son entraîneur, Thomas Tuchel.

L'équipe parisienne, battue seulement une fois en championnat à Lyon, "est exceptionnelle parce qu'elle est toujours concentrée, elle a faim de victoires", poursuit le technicien allemand qui vit sa première saison à Paris.

L'ancien coach du Borussia Dordmund aimerait bien sûr gagner le titre dès dimanche, mais il se méfie autant de Lille que de Strasbourg, récent vainqueur de la Coupe de la Ligue.

"C'est mieux d'être concentrés sur nous-mêmes et ne pas penser trop aux conséquences qui peuvent arriver après match", a-t-il dit, soulignant qu'il sera "difficile" de l'emporter dimanche car l'équipe a "beaucoup de joueurs blessés".

En attaque, Edinson Cavani (hanche), Neymar (pied) et Angel Di Maria (cuisse) restent indisponibles, tandis que le jeune Moussa Diaby est forfait.

- Buffon dans les buts -

"+Ney a commencé à courir et à faire un travail individuel avec le ballon", tandis que Cavani s'astreint à un "travail intensif avec le ballon", mais les deux n'ont pas encore repris l'entraînement collectif, a-t-il expliqué.

Di Maria est en phase de reprise mais "pas à 100%, il n'est pas capable de jouer demain (dimanche)", selon l'entraîneur qui a par ailleurs annoncé la titularisation du gardien Gianluigi Buffon, sevré de match depuis l'élimination européenne.

Tuchel peut en revanche toujours compter sur sa pépite Kylian Mbappé, qu'il a récemment comparé à un requin: "si vous laissez tomber une goutte de sang, il arrive", s'est-il amusé mardi.

Contre les Alsaciens, l'insatiable attaquant parisien de 20 ans voudra encore pousser un peu plus loin son compteur buts, qui affiche déjà 27 unités en championnat.

Sur le plan statistique, le jeune champion du monde est dans une forme olympique avec 9 buts inscrits lors des 7 dernières rencontres de L1. Pendant cette série dorée, il a notamment battu à lui tout seul Saint-Etienne (1-0), Caen (2-0, doublé) et Toulouse (1-0). Pour Strasbourg, c'est l'ennemi public numéro 1.



Par Peter MURPHY - © 2019 AFP