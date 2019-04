Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

L'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar poursuit lundi son offensive vers Tripoli au prix de violents combats avec ses rivaux du Gouvernement d'union nationale, qui ont provoqué des dizaines de morts depuis jeudi et déplacé plus de 2.800 personnes.

L'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar poursuit lundi son offensive vers Tripoli au prix de violents combats avec ses rivaux du Gouvernement d'union nationale, qui ont provoqué des dizaines de morts depuis jeudi et déplacé plus de 2.800 personnes.