Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Les actionnaires de Nissan étaient réunis lundi matin à Tokyo pour voter la révocation du mandat d'administrateur de Carlos Ghosn, et couper ainsi tout lien avec celui qui a sauvé et dirigé le groupe pendant près de deux décennies et se trouve aujourd'hui en prison.

