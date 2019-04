Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Bleues ont largement battu (4-0) le Danemark, vice-champion d'Europe, lundi soir à Strasbourg, à deux mois de "leur" Coupe du monde en France (7 juin-7 juillet).

Les Françaises, qui ont d'abord peiné à faire sauter le verrou danois, ont ensuite déroulé et l'ont emporté grâce à un doublé de Cascarino (31e, 47e) et deux autres buts de Mbock (54e) et Gauvin (66e).



