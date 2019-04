Pelé est arrivé tôt mardi à Sao Paulo (sud-est du Brésil) en provenance de Paris, où il a été hospitalisé six jours en raison d'une infection urinaire. Le "roi" Pelé, âgé de 78 ans, est sorti d'un terminal de l'aéroport de Garulhos, après un long vol de nuit, dans un fauteuil roulant.

"Encore une fois, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Je suis vivant. Longue vie à notre Brésil", a déclaré Pelé devant quelques journalistes, à la sortie du terminal. "Je voudrais saisir cette occasion pour (remercier) tous les Brésiliens, tous ceux qui ont téléphoné à l'hôpital, qui m'ont téléphoné, pour mon opération, pour me souhaiter un rétablissement rapide. Beaucoup de gens ont prié pour moi", a-t-il ajouté.

Pelé évoque une opération qu'il aurait subi pendant son séjour à l'hôpital mais aucune précision n'a été donné à ce stade. Il a ensuite pris place à bord d'un van noir avec l'aide d'assistants, quittant l'aéroport pour une destination inconnue. Pelé réside dans l'Etat de Sao Paulo.

Il avait été hospitalisé le 3 avril après une rencontre à Paris avec le jeune champion du monde français Kylian Mbappé, lors d'une rencontre promotionnelle organisée par leur sponsor commun (Hublot), qui devait se tenir initialement au mois de novembre. Admis à l'Hôpital américain de Neuilly (banlieue ouest de Paris), il a été traité pour une infection urinaire sévère, "qui a requis une assistance médicale et chirurgicale d'urgence", avait indiqué lundi le triple champion du monde dans un communiqué publié par le site Globoesporte.com.

La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps, est un sujet récurrent d'inquiétude depuis plusieurs années. Fin 2014, le triple champion du monde (1958, 1962, 1970) avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse.

- Visite de Neymar -



En 2016, il avait été incapable d'allumer la torche olympique lors des Jeux de Rio. L'année suivante, il était apparu en fauteuil roulant à Moscou, lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2018, puis avait utilisé quelques temps un déambulateur.

En janvier 2018, il avait aussi renoncé à un déplacement à Londres, redoutant un voyage "stressant" et "fatigant". Dans le même communiqué lundi, Pelé avait tenu à remercier l?équipe des médecins de l?Hôpital américain qui l'ont soigné, ajoutant: "la France a non seulement des grands joueurs, mais aussi de très bons médecins".

Quelques heures plus tôt, la star du Paris SG Neymar avait publié sur son compte Instagram une photo de lui au chevet de son illustre aîné, formé comme lui au club de Santos dans l'Etat de Sao Paulo. Sur le cliché, on voit Neymar assis à côté d'un Pelé visiblement en forme, habillé en vêtements de ville mais sur un lit d'hôpital. Les deux hommes sont souriants et se tiennent la main.



AFP