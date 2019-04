Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Quatre écoles musulmanes hors contrat, sept lieux de culte et 89 petits commerces ont été fermés en un peu plus d'un an dans le cadre de la lutte contre l'islamisme radical et la radicalisation, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe.

