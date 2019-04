Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Un nouveau but de Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus d'arracher un bon nul sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (1-1), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions, alors que Barcelone a tenu son rang devant Manchester United (1-0).

Après son triplé décisif contre l'Atlético Madrid au tour précédent, CR7 a encore trouvé le chemin des filets en C1 pour son retour sur les terrains, quinze jours après s'être blessé en sélection portugaise. Son cinquième but européen de la saison (45e) a cependant été annihilé par une merveille de frappe du Brésilien David Neres (46e), qui a égalisé pour l'Ajax et permis à la jeune garde néerlandaise de continuer à y croire.

Pour atteindre le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis 1996, le club néerlandais devra réussir un exploit à Turin, mardi prochain. Une mission difficile mais pas impossible pour l'Ajax, qui était allé donner une leçon de football au Real sur son terrain au tour précédent (4-1) après avoir perdu le match aller à domicile (2-1).

Dans l'autre rencontre de la soirée, Cristiano Ronaldo a vu son éternel rival rester muet. Une fois n'est pas coutume, Lionel Messi, meilleur buteur de la Ligue des champions 2018-2019, n'a pas marqué. Luis Suarez non plus.

Mais le Barça a fait le travail, profitant d'un but contre son camp du défenseur de MU Luke Shaw, mis sous pression par l'Uruguayen au sortir d'un centre de l'Argentin. Suffisant pour aborder le match retour avec une certaine sérénité, mardi prochain également, au Camp Nou.

Gare cependant au retour des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, qui s'étaient inclinés 2-0 chez eux en 8e aller contre le Paris SG avant de réaliser une incroyable remontée lors de la seconde manche (3-1).



