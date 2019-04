Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

L'Américain Tiger Woods a remporté dimanche à 43 ans le Masters d'Augusta, son 15e titre du Grand Chelem, après onze années d'attente.

L'Américain Tiger Woods a remporté dimanche à 43 ans le Masters d'Augusta, son 15e titre du Grand Chelem, après onze années d'attente.



L'ancien roi incontesté du golf, un temps donné perdu pour le golf après quatre opérations du dos entre 2014 et 2017, ne s'était plus imposé dans un tournoi majeur depuis l'US Open 2008 et n'est plus qu'à trois longueurs du record du légendaire Jack Nicklaus (18).



Par Catherine LAI - © 2019 AFP