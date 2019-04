Les crochets de Sofiane Guitoune et Cheslin Kolbe et le pied sûr de Thomas Ramos ont permis à Toulouse de remporter (47-44) un match de folie contre Clermont au cours duquel Damian Penaud a signé un triplé, dimanche au Stadium en clôture de la 22e journée du Top 14.

Avec ce succès, les Toulousains, leaders incontestés du Top 14 sont assurés de disputer a minima les barrages et quasiment certains d'accéder directement aux demi-finales.

Ils peuvent se tourner l'esprit tranquille vers leur prochain grand défi: la demi-finale de la Coupe d'Europe, dimanche prochain à Dublin face au Leinster, tenant du titre où ils peuvent décrocher leur septième finale européenne de leur histoire.

Malgré le bonus défensif, les Clermontois, déjà tenus en échec par le Racing 92 (31-31) une semaine auparavant, repartent frustrés, eux qui menaient de 11 points à 10 minutes du terme.

Avec 72 points, les hommes de Franck Azéma sont toujours solides deuxièmes mais cette position, synonyme d'accès direct aux demi-finales, est menacée par Lyon, 3e à 7 points.

Le slalom de Kolbe

Sous les yeux de l'ancien sélectionneur et entraîneur emblématique des Rouge et Noir, Guy Novès, acclamé par le public, le choc a tenu toutes ses promesses, avec en apothéose le finish renversant des Toulousains.

Penaud, auteur de trois essais (37, 63, 66), a pourtant tout fait pour gâcher la fête, à l'image de son interception sur son troisième essai.

Mais dans ce stade à guichets fermés, Guitoune, déjà auteur du premier essai a été marquer celui de la victoire après un travail des avants (77). Sur ce total faramineux, Toulouse peut également dire un grand merci à Ramos, dont le pied n'a jamais tremblé (22 points et 9/9).

Et à Cheslin Kolbe, auteur d'un nouvel exploit personnel. Une anguille pour ses adversaires entre lesquels le Sud-Africain a slalomé, chuté, s'est relevé pour finalement battre 5 défenseurs clermontois et aplatir (46).

A ce moment, la victoire semblait vouloir s'offrir à Toulouse. Mais Clermont va marquer 4 essais en 20 minutes, entre la 50e et la 70e, dont deux agrémentés de cartons jaunes infligés aux Toulousains Jerome Kaino et Iosefa Tekori.

Ce dernier a violemment percuté avec l'épaule la tête du talonneur auvergnat Yohan Beheregaray, sorti sur civière. L'autre talonneur John Ulugia étant également sorti blessé, l'ASM a fini le match sans N.2 et a perdu plusieurs touches, lancées par... ses demis de mêlée Morgan Parra et Greig Laidlaw. C'est peut-être là qu'elle a perdu ce sommet.



