L'incendie de Notre-Dame de Paris survenu ce lundi 15 avril 2019 a suscité de nombreuses réactions à La Réunion, de la ministre des Outre-mer aux différents élus.

• Annick Giradin, ministre des outre-mer, a dit ressentir "une grande tristesse"

Comme l'ensemble des Français, je ressens une grande tristesse et beaucoup d'émotion face à l'incendie de #NotreDame. Tout mon soutien à l'ensemble des agents publics, et notamment les @PompiersParis, qui luttent pour la sécurité des habitants et préserver au mieux ce monument. — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 15 avril 2019

• Huguette Bello, députée, a communiqué au milieu de la nuit : "Je ne peux être que bouleversée"

"En cette Semaine Sainte, grande émotion et grande tristesse devant l'incendie de Notre Dame de Paris. Plus qu'un symbole architectural, c'est un grand témoin de l'histoire de France et du monde chrétien. Je ne peux qu'être bouleversée. Force, courage et solidarité pour que vive Notre Dame de Paris."

• Nadia Ramassamy, députée, a souhaité "la fin (du) cauchemar"

Immense désolation à Paris. Tous mes encouragements aux équipes sur place. Vivement la fin de ce cauchemar ! https://t.co/aGliz4YvRc — Nadia Ramassamy 🇫🇷🇪🇺 (@NadiaRamassamy) 15 avril 2019

• Nassimah Dindar, sénatrice, a déclaré que "Notre-Dame renaîtra de ses cendres"

#NotreDame en flammes ! Nous sommes tous touchés au cœur ! Un monument de notre grande Nation qui dépasse les religions. Hommage aux pompiers qui luttent contre le feu. Et intime conviction : #NotreDame saura renaître de ces cendres ! — Nassimah Dindar (@NassimahDindar) 15 avril 2019

• Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, a déploré "un morceau du cœur de l’Humanité qui a été la proie des flammes"

"C’est un morceau du cœur de Paris, un morceau du cœur de la France, un morceau du cœur de l’Humanité qui a été hier la proie des flammes. Les images sont terrifiantes, elles nous sidèrent, les mots ne seront jamais assez forts pour exprimer notre émotion et notre tristesse. Nous devons tous nous unir pour aider à reconstruire ce patrimoine de l’humanité ".

• La députée Ericka Bareigt a fait part de sa "tristesse de voir l'un des plus grands monuments de Paris (...) ravagé par les flammes"

Tristesse de voir l'un des plus grands monuments de #Paris, de #France, le plus visité d'#Europe, ravagé par les flammes. Courage aux @pompiersdeparis luttant dangereusement pour préserver ce majestueux patrimoine.@Anne_Hidalgo pic.twitter.com/r5tkIWtYjS — Ericka Bareigts (@ebareigts) 15 avril 2019

• André Thien Ah Koon, maire du Tampon, a lui partagé sa "profonde émotion et une grande tristesse"

" C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous avons vécu le désastre de l’incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C’est la communauté catholique mais aussi tous les Réunionnais comme tous les Français qui sont touchés par ce drame. C’est un édifice emblématique de la France, constitutif du patrimoine de l’Humanité, qui a été touché en plein cœur. Dans de pareilles circonstances, les catholiques comme l’ensemble de nos compatriotes doivent rester solidaires et faire vivre les valeurs de fraternité.

J’adresse à tous mes frères et sœurs catholiques, éprouvés par ce drame, tout mon soutien."

• David Lorion, député, partage "avec tous les catholiques (son) émotion"

UNE IMMENSE TRISTESSE, UNE PROFONDE PEINE, UN TERRIBLE DRAME DANS NOS CŒURS DEVANT CETTE CATHEDRALE NOTRE DAME DE PARIS EN FEU.

DÉSESPÉRÉ

JE PARTAGE AVEC TOUS LES CATHOLIQUES MON EMOTION POUR CE PREMIER JOUR DE LA SEMAINE SAINTE.

DAVID LORION — David Lorion (@David_Lorion) 15 avril 2019

• Monseigneur Aubry a partagé son émotion au micro de RTL dans la matinée, parlant de la "dynamique de résurrection". Il a par ailleurs déclaré : "Il y a toujours cette dimension dans la vie : la construction, la destruction, et enfin la reconstruction".

En visite officielle à Mayotte, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a écourté son séjour et a quitté l'île aux parfums dns la nuit de lundi à mardi